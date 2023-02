Ubice sopstvene dece

Piše: Nemanja Milošević

Ovih dana, po svemu sudeći, Srbiji je zapretila nova pošast. Još jedna epidemija, kako navode lekari, preti da se raširi kao požar.

Ipak, ovaj put nije reč o nekom novom i neistraženom virusu. Sa novim pošastima smo, na ovaj ili onaj način, naučili da se nosimo u poslednje dve godine. Ali, isto tako, izgleda da je dobar deo našeg stanovništva tokom poslednjih godina dobrano izučio medicinu. Pa tako, osim sa internet-informisanjem zasnovanom nepoverenju prema vakcinama protiv korone, nastavilo se i sa tradicionalnim nepoverenjem prema nekim vakcinama koje smo još kao deca primali već decenijama.

Naravno, reč je o čuvenoj MMR vakcini, koja nas je godinama unazad štitila od malih boginja, zauški i rubeola. Bolesti, koje su u civilizovanom svetu gotovo iskorenjene.

Ali, eto. Taman kada smo pomislili da smo završili sa epidemijama, male boginje su počele da se šire Srbijom. I to, uprkos bolnim iskustvima stečenim tokom pandemije 2017-18. godine, kada je bolest pokosila značajno više ljudi (dece) nego krizne 1997.

Broj vakcinisanih u Srbiji, kažu u “Batutu”, iz godine u godinu sve je manji. Bez obzira na to što je vakcinacija dece MMR vakcinom obavezna. Pa tako, prošle godine prosek vakcinisanih u Srbiji je bio oko 75 posto, što je poražavajuće, uzevši u obzir činjenicu da čak 25 odsto mladih roditelja pronalazi načine i služi se kojekakvim izgovorima, opravdanjima i potvrdama, kako bi izbegli imunizaciju svoje dece (napomenuću i da ne znam da je iko ikada kažnjen zbog ovoga).

Razlog tome, kao što je već poznato, leži u onom članku objavljenom davne 1998. godine u listu “Lanset”, u kom Endru Vejkfild sa saradnicima povezuje MMR vakcinu sa pojavom autizma kod dece. I, uprkos tome što su do sada ove tvrdnje u više istraživanja opovrgnute, a Vejkfild izbačen iz Lekarske komore Engleske, glasine su ostale.

A, kako naš čovek glasinama više veruje nego samom sebi, činjenica da se u 21. veku po treći put već susrećemo sa gotovo iskorenjenom bolešću više i ne čudi.

Iskren da budem, ni to verovanje glasinama me nije toliko začudilo, uzevši u obzir da je naš narod tokom pandemije korona virusa verovao da se u zaštitnim maskama nalaze antene za špijuniranje i kontrolu mozga, da nas virusom prskaju avionima (kao kad zaprašuju komarce), da nas vakcinama čipuju zarad kontrole uma, da Gejts hoće da smanji svetsku populaciju i još štošta zanimljivo. Kada bih nabrajao sva naša verovanja tokom pandemije, spisak bi bio prilično dug, a ličio bi na nekakvu knjigu komedije. Tačnije, tragikomedije. A sva ta verovanja kod nekih su se nastavila čak i kada bi završili na respiratoru.

Međutim, o vakcinaciji protiv korona virusa odlučivali smo kao odrasle osobe, sami za sebe. I nevakcinacijom smo, ako se to tako može reći, isključivo sebe stavljali u opasnost. Sa druge strane, neke predrasude o vakcinama protiv korone još i mogu da razumem, jer je ona došla prilično brzo i prilično neispitana.

Ali, nikako ne mogu da razumem činjenicu da roditelji u opasnost stavljaju sopstvenu decu, i to u strahu od vakcine koju smo svi primili, koja je potpuno istražena i koja se prima, kao što rekoh, decenijama. I tu dolazimo do jednog paradoksa, jer, kako je moguće da skeptici znaju “sve” o MMR vakcini, a ne znaju da njenim izbegavanjem njihova deca u slučaju zaraze mogu da dobiju ozbiljne komplikacije, poput upale pluća ili, još gore, upale mozga (da ne govorim još o opasnostima koje sa sobom nose zauške i rubeole), što u mlađim uzrastima neretko dovodi i do smrtnog ishoda. I, kao što rekoh, takvih ishoda je bilo pre samo četiri godine, ali, sudeći po broju vakcinisanih, izgleda da mnogima neke stvari još uvek moraju da prevale veoma dug put od dupeta do glave. Sve do tada, zahvaljujući ubicama sopstvene dece, živećemo u strahu od nekih davno zaboravljenih bolesti.

U svakom slučaju, zahvaljujući ovakvom načinu razmišljanja, zatucanosti, medijskoj nepismenosti i internet-lakovernosti, ne bi me čudilo da nam se vrate i tuberkuloza, variola vera, kuga i ostale pošasti iz nekih prošlih vekova.

