Šta bi to moglo biti?

Piše: Nemanja Milošević

Prodaje se na trafici, a nisu novine. Ne znam da li se sećate, možda, ove rečenice sa televizije? Kao klincu, početkom pretprošle decenije, ništa mi nije bilo jasno. Pitao sam se šta to prodaju i šta je uopšte taj „Fast“.

A onda, kad sam malo odvrknuo, pa kad je ćale počeo da me šalje po cigare (zamislite, to se tad smelo), ukapirao sam o čemu se radi. Još tada je direktno reklamiranje duvanskih proizvoda bilo zabranjeno, pa su se tadašnji brendovi nekako snalazili.

Ubrzo zatim, cigarete su potpuno nestale iz bogatog sadržaja srpskog EPP-a. Ma, nestale su i sa televizijskih ekrana uopšte. Izuzev u ponekom filmu ili seriji, ali uglavnom u negativnom kontekstu.

Naša zemlja doživela je promene. One, demokratske. Pa je i televizijski sadržaj drastično počeo da se menja (Skoro sve, sem oblasti informisanja. Šta ćeš, nikad nam nije bilo suđeno). A sve u skladu sa novim poretkom stvari.

Tako su se u piš-pauzama filmova i serija pojavile neke druge reklame, koje su preživele, pa čak i evoluirale do dana današnjeg. A, posebna jedna vrsta reklama oduvek mi je bila upečatljiva – reklame za kladionice i reklame za pivo!

I ni sam ne mogu da verujem kako mi do sada nije palo na pamet da spomenem ovu temu. Sve je prošlo gotovo neprimetno, sve dok pre neko veče nisam obratio pažnju na sadržaj današnjeg ekonomsko-propagandnog programa. Pa, čoveče, gotovo da nema kladionice i kockarnice koja nema svoju televizijsku reklamu, a isto tako nam svakodnevno mozgove ispiraju proizvođači alkoholnih pića.

Baš u tom trenutku, setio sam se reklame sa početka ovog teksta. Vrtim film u glavi, a pitanja sama nailaze. Mislim se, pa zar su cigare toliko štetnije od klađenja? I jedno i drugo izazivaju zavisnost, slažem se. Ali, čoveče, pa pušač uništava samog sebe. A kockar… E, ljudi moji. Koliko je samo porodica propalo i koliko je samo dece ostalo na ulici zbog kocke. Takođe, koliko je nasilja počinjeno zahvaljujući alkoholu. Koliko je života izgubljeno i opet, koliko je porodica uništeno…

A sad, da vas pitam. Koliko porodica je uništio duvan? Molim? Ne čujem odgovor?

Da li je možda nikotin nekada poremetio nečiju svest? Naterao ga na greh? Na lopovluk? Na potpuno zanemarivanje sveta oko sebe, pa i onih najbližih?

Koliko sam upoznat – ništa od toga. Međutim, ipak je neko procenio da je duvan štetniji od ovih drugih, pomenutih pošasti. A ja se samo pitam, na koji način? Voleo bih da mi to neko objasni. Ali argumentovano. Nemojte mi samo opet one priče o tome šta bih mogao danas da kupim umesto kutije cigara…

