Konkurs za solarne panele

Ruma-Građani rumske opštine zainteresovani za ugradnju solarnih panela mogu da se jave na konkurs koji je raspisala Opština Ruma koji je otvoren do 16.februara. Ukupna opredeljena sredstva za ovu namenu iznose tri miliona dinara. U pitanju je bespovratna subvencija do 50 odsto troškova ugradnje panela, a maksimalno do 420.000 dinara sa PDV-om po korisniku. Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa Javnim pozivom zainteresovani građani se mogu obratiti na kontakt telefon 022/478-314 i elektronsku adresu: energetskaefikasnost@ruma.rs. Opštinsko veće opštine Ruma donelo je i Odluku o izboru privrednih subjekata (direktnih korisnika) u sprovođenju mera energetske sanacije.

