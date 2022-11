Putevi za razvoj turizma

Irig-Ove nedelje intenzivno se radi na asfaltiranju ulica u Iriškoj opštini i to na 14 lokacija. U pitanju su radovi koje finansira Pokrajinska vlada preko Uprave za kapitalna ulaganja vrednosti 140 miliona dinara, od čega 40 miliona ulaže Opština Irig. Tim povodom u Irigu je boravio Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade. Pokrajinski premijer i predsednik Opštine Irig Tihomir Stojaković saglasni su da su putevi jedna od najznačajnijih stavki kada je u pitanju razvoj turizma.

– Pored unapređenja kvaliteta života građana i saobraćajne bezbednosti, ideja nam je i ovi putevi će tome sigurno doprineti je i unapređenje turizma. I to ne samo u Vrdniku, nego i u svim ostalim selima naše opštine, gde je turizam takođe u ekspanziji. Mi smo se trudili da se radovi izvodeu svakom selu i sigurno ćemo naredne godine raditi i u onim mestima u kojima nismo radili ove godine, rekao je Tihomir Stojaković, predsednik Opštine Irig.

Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade dodao je da će putevi u Opštini irig, ali i Fruškogorski koridor u potpunosti promeniti sliku Iriga, a da je plan da se ovoj sredini pomogne kako bi postala jedna od najlepših opština u Vojvodini izuzetne turističke atraktivnosti.

Prošao sam pored mesta gde kineski neimari zajedno sa našim izvođačima rade na izgradnji tunela kroz Frušku goru, koji je od ogromnog značaja za Irig, jer ćemo za neke dve i po do tri godine bez velikih gužvi, kamiona, bez transporta kroz samo mesto, moći da irišku opštinu i Irig postavimo u jedan novi plan, novi način razmišljanja, novi sistem razvoja kroz turizam, ugostiteljstvo, kroz verski turizam, kulturne sadržaje. To će biti jedna vrsta novog koncepta za mesto koje će, verujem, nakon što se saobraćaj izmesti iz Iriga imati mogućnost da se razvija na nov način. Radovi na tom projektu odvijaju se veoma dobro i to će biti izuzetan podsticaj za ovaj koncept o kom govorim. Irig će narednih godina imati priliku da ne samo iz pokrajinskih već i iz državnih fondova povuče značajna finansijska sredstva, za to je neophodno da uz našu pomoć prirpremi projektnu dokumentaciju, rekao je Mirović.

Potencijal iriške opštine koja nema razvijenu industriju, je upravo turizam, a u tom pogledu će stići i ipodrška Pokrajine kako bi se unapredili turistički i kulturni sadržaji.

