Konji šesti put kaskali Malom Remetom

Mala Remeta- Proteklog vikenda, šesti put za redom, u Maloj Remeti je održana fijkerijada pod nazivom „Konji ponovo kaskaju Malom Remetom“. Malo selo sa stotinu stanovnika oživelo je pre nekoliko godina svoju konjičku tradiciju, pa kako konji više nemaju posla u polju i u šumi kao što je to bilo nekad, danas paradiraju Fruškogorjem. Posle dve godine pauze, nastavljena je manifestacija koja je okupila konjare i konjanike iz Srema, a organizator je Konjički klub „Fruškogorski ždrebac“ iz Male Remete.

-Fijakerijada je za nas značajna, organizujemo koliko možemo. Nas konjara je malo, udruženje smo osnovali pre osam godina, u selu se povećava broj konjanika i konja, dovoljno da organizuejmo našu i posećujemo ostale manifestacije. Zato nam se uvek odazovu oni kod kojih smo mi išli. Konje za sada držimo iz ljubavi, tu zarade nema, ali ljubavi ima, rekao je Siniša Teodorović, predsednik Konjičkog kluba „Fruškogorski ždrebac“ iz Male Remete.

Konjari u Maloj Remeti su se organizovali pre nekoliko godina kako bi se uzvratilo gostoprimstvo svim doaćinima koji su u svojim mestima organizovali ovakav događaj.

-To je raslo iz godine u godinu. Selo je malo, ali imamo zaljubljenike u konje i nas koji ih podržavamo, i to izgleda lepo. I pored toga što smo mali, imamo ozbiljan konjički klub koji uspešno organizuje manifestaciju, pre svega predsednik kluba koji ima nekoliko fijakera, što za naše selo nije malo. Imamo pomoć sa svih strana, od Turističke organizacije Opštine Irig, Opštine Irig i privrednika. Ima ih dosta i zato mislim da će naša manifestacija da zaživi i da će postati simbol našeg malog sela, istakao je Dragan Milošević, predsednik Saveta MZ Mala Remeta.

Mala Remeta je selo sa jedva stotinu stanovnika. Do pre desetak godina sve je ukazivalo na to da će u potpunosti zamreti. Ipak, dolaskom dva ozbiljna investitora u oblasti voćarstva i ugostiteljstva, sve se promenilo. Selo je dobilo i asfaltiran put, brojne posetioce iz cele zemlje i okoline, ali i jednu od najmlađih manifestacija na teritoriji Opštine Irig. Otvaranjem dva ugostiteljska objekta u selu, podizanjem zasada voća, selo je dobilo novu šansu. Otvaranjem vinarije i zasada Atos fruktum selo je izdejstvovalo asfaltni put preko Širokih ledina ka Beočinu. Protekle godine rekonstruisan je i put od Jaska do Male Remete. Danas je ovo selo malo da tokom vikenda primi sve turiste, a o tome najbolje svedoče ugostiteljski objekti puni turista iz cele Srbije. Osim toga, pokrenulo se i lokalno stanovništvo koje svoje proizvode može da ponudi gostima iz zemlje i okoline, pa se slobodno možereći da je Mala Remeta postala poznata destinacija za turiste iz cele zemlje.

