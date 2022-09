Najava isključenja struje za petak, 30. septembar

Za petak, 30. septembar najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova

Stari šor od br. 35-39 i 43-47 i 51-57 i 61-85 i 40-50 i 54-64 i

68-96 i b.b.

Semafor na uglu ul. Stari šor i Šećer sokak

Pekara “Apela” – ul. Stari šor br. 80

“Dijagnostički centar” ul. Stari šor br. 68

Crpna stanica fekalne kanalizacije ul. Stari šor b.b.

Šećer sokak od br. 41-59 i 50-72 i br. 78

Đure Jakšića od br. 29-63 i 48-68

Jupiterova od br. 73-75 i 74-98

Šid od 09:00 do 11:00 časova

Branka Erića brojevi 5, 9 i bb

Šid od 12:00 do 14:00 časova

B. Paunovića od broja 2 do 82, od 3 do 19 i bb

Gibaraca od 08:30 do 09:30 časova

Proleterska od broja 2 do 52 i od 1- do 39

Železnička broj 1

Ilinci od 10:30 do 11:30 časova

Sremska od broja 2 do 12, od 1 do 9 i bb

Vojvođanska od broja 2 do 32 i od 3 do 29

