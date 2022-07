Nakon priprema,počelo je asfaltiranje puta od Iriga do neradinske česme. U pitanju je kompletna rekonstrukcija državnog puta drugog b reda 313 od Iriga do Maradika, gde je u toku prva faza od Iriga do Neradina u dužini od 4,75 kilometar.ж

Ukupna deonica do Maradika duga je oko 13 kilometara. Investitor je JP “Putevi Srbije”, a radove je danas obišao Tihomir Stojaković, predsednik Opštine Irig.

Share this: Twitter

Facebook