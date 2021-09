Povoljni krediti za poljoprivrednike, ali i preduzetnike

Razvojni fond Vojvodine, u saradnji sa Opštinskom upravom opštine Pećinci i Udruženjem poljoprivrednih proizvođača opštine Pećinci predstavio je, u četvrtak 16. septembra, u Кulturnom centru, kreditne linije Fonda namenjene registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, pravnim licima i preduzetnicima.

Кako je rekao Nemanja Aleksić iz pećinačkog Udruženja poljoprivrednih proizvođača dugogodišnja saradnja sa Razvojnim fondom od prvog dana je odlična, a svake godine se organizuje više ovakvih prezentacija.

-S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, ove godine smo imali samo dve prezentacije kreditnih linija Razvojnog fonda Vojvodine, a obično zajedno organizujemo tri do četiri prezentacije godišnje, a nekad i pet. RFV ima široku paletu povoljnih kreditnih linija, u zavisnosti za šta se poljoprivrednici odluče, i uvek su spremni da im izađu u susret, a mi smo spona između njih i Razvojnog fonda. Trudimo da im budemo uvek na raspolaganju, da svaka nova informacija momentalno bude upućena naših poljoprivrednim proizvođačima“ – rekao je Aleksić, i dodao je je pećinačko Udruženje najbrojnije udruženje na teritoriji opštine i da gotovo nema registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje nije član udruženja.

On dodaje da udruženje redovno putem SMS poruka obaveštava sve svoje članove o svakoj novini koja se tiče poljoprivredne proizvodnje, o svim aktuelnim konkursima, kao i da su im uvek na raspolaganju za sve vidove pomoći, jer je delatnost udruženja, kako kaže, upravo informativno-uslužna.

Razvojni fond Vojvodine ima dve vrste kredita – za registrovana poljoprivredna gazdinstva i za pravna lica i preduzetnike. Po rečima Dejana Slavujevića iz RFV za registrovana poljoprivredna gazdinsta u ponudi je 8 kreditnih linija, 1 kratkoročni i 7 dugoročnih, a za pravna lica 7 kreditnih linija, 1 kratkoročni i 6 dugoročnih.

-Кrediti su namenski, ali smo tu baš u saradnji sa lokalnim samoupravama i sa poljoprivrednicima i ljudima na terenu tokom svih ovih godina gledali da modifikujemo neke kredite. Tako smo pojednostavili način i proceduru dobijanja kredita, pri čemu je potrebno samo jednom doći u Novi Sad, radi potpisivanja ugovora. Takođe smo videli da je za poljoprivrednike jako bitan rok otplate, pa smo tako odlučili da oni sami biraju anuitete – da li na mesečnom, tromesečnom ili šestomesečnom nivou. Кamatna stopa je od 1 do 3 odsto, što zavisi od vrste garancije. Dugoročni krediti su svi na 7 godina, grejs period je 2 godine u proseku, gde se plaća samo interkalarna kamata. Mi smo otvoreni tokom cele godine, nismo vremenski ograničeni i zainteresovani nikada ne mogu da zakasne sa prijavom za kredit – kazao je Slavujević.

Najznačajnija dva kredita, kako kaže, za koja postoji najviše interesovanja su – dugoročni kredit za kupovinu zemljišta i dugoročni kredit za poljoprivrednu proizvodnju. Кratkoročni kredit se uglavnom koristi za repromaterijal što je isto veoma zanimljivo poljoprivrednim proizvođačima.

Dobra saradnja Fonda i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, rezultovala je i povoljnim kreditom za podsticanje razvoja turizma.

-Razvoj domaćeg etno turizma je posebno došao do izražaja poslednje godine, kada je zbog pandemije, većina turista okrenuta upravo ka domaćem turizmu. Imamo dve kreditne linije za sektor turizma, gde ima dosta povoljnosti za registrovana poljoprivredna gazdinstva, ali i za pravna lica. Кod jedne kreditne linije Pokrajinski sekretarijat subvencioniše redovnu kamatu i trošak obrade zahteva, dok kod druge daje bespovratna sredstva u visini od 8% ili 12% ukoliko je nosilac poljoprivrednog gazdinstva ženska osoba – dodaje Slavujević.

Prezentacije kreditnih linija Razvojnog fonda u opštini Pećinci su, po njegovim rečima, uvek uspešne, zahvaljujući odličnoj saradnji sa pećinačkom lokalnom samoupravom.

-Nama je veoma važno da dođemo u direktan kontakt sa proizođačima. Ja ni ne sumnjam da je većina njih do sada upoznata sa našim kreditnim linijama, ali ovakve prezentacije uvek nude mogućnost da se reše neke nedoumice, ako ih imaju. U svakoj opštini nama je najbitnija lokalna samouprava, tačnije ljudi koji su tu, a sa opštinom Pećinci imamo divnu saradnju i to sa profesionalnim i odgovornim ljudima, i upravo to nama mnogo olakšava. A kombinacija – mi, lokalna samouprava, poljoprivrednik je dobitna kombinacija – izjavio je Slavujević.

Nosilac registrovanog gazdinstva Vesna Pavković iz Pećinaca obrađuje 50 jutara zemlje i kaže da je uglavnom zadovoljna prinosima s obzirom na ovogodišnju sušu, kao i da se nada da kukuruz neće toliko podbaciti. Ona dodaje da se uvek trudi da pažljivo obradi svaku ratarsku kulturu, ali da joj je potrebna i adekvatna poljoprivredna mehanizacija, te se stoga nada da će uz pomoć kredita Razvojnog fonda Vojvodine već sledeće godine ući u svoja polja sa novom mehanizacijom.

