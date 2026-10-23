Izmena režima saobraćaja između Iriga i Rume zbog izgradnje „Fruškogorskog koridora“

„Putevi Srbije” d.o.o. obaveštava javnost da će na državnim putevima I B reda broj 21, na deonicama Irig–Ruma i Irig–Rakovac, danas, 23. oktobra, od 12 časova biti izmenjen režim saobraćaja zbog radova na izgradnji brze saobraćajnice „Fruškogorski koridor“, u okviru faze 2.3.
Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati preko novoizgrađenih leve i desne servisne saobraćajnice.
Postojeća raskrsnica državnih puteva I B reda broj 21 i II B reda broj 313 ostaje zatvorena za saobraćaj zbog radova na izgradnji mosta.