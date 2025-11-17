Dom zdravlja u Pećincima od večeras uvodi noćni rad

U skladu sa odlukom Ministarstva zdravlja i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, od večeras, 17. novembra, u Domu zdravlja “Dr Dragan Funduk” u Pećincima svake noći će raditi lekar i medicinska sestra, kao i laborant, tako da će po potrebi moći da se urade i osnovne laboratorijske analize.

