Pojačana kontrola saobraćaja u zonama svih osnovnih škola

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će, povodom početka nove školske godine, saobraćajna policija sprovoditi pojačanu kontrolu u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Srbije, sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole.

Posebna pažnja biće posvećena otkrivanju i sankcionisanju prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost dece u saobraćaju, naročito prekoračenju brzine, nepropuštanju pešaka na pešačkom prelazu, nepropisnom prevoženju dece u vozilima i nepropisnom parkiranju u zonama škola.

U poslednjih pet godina, jedno dete je izgubilo život u saobraćajnoj nezgodi u zoni škole, dok je 21 dete teško povređeno. Tokom prošlogodišnje akcije „Školaˮ, za svega mesec i po dana u zonama škola je otkriveno više od 21.000 saobraćajnih prekršaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni u blizini škola i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti dece, navodi se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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