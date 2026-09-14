Najava isključenja struje za utorak, 15. septembar

Za utorak, 15. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Palanka od br. 135-141 i 118-132, br. 134 i b.b.
Pokrajinski SUP – ul. Palanka b.b.
Crpna stanica kanalizacije – ul. Palanka b.b.
1.novembra od br. 1-7 i 2-38
Petra Runjanina od br. 91-111 i 80-90
Bazna stanica za mobilnu telefoniju SM – ul. Petra Runjanina br. 90
Pomoćni telekomunikacioni objekat – ul. Marka Aurelija b.b.
Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova
Filipa Višnjića od br. 1-37 i 2-84
Sremskog dobrovoljačkog odreda br. 36
Vodna br. 21 i br. 45
Jalijska prva od br. 1-75 i 2-18
Radojke Vitasović br. 1
Kuzminska od br. 31-49 i 28-52
Šid od 09:00 do 11:00 časova
Svetog Save 39, 41, 47, 51-71, 44-52, 64-86 i bb
Đure Daničića 1-5, 2-24
Cankareva 1, 2
Šid od 12:00 do 14:00 časova
Svetog Save 3-37, 12-40 i bb
Save Šumanovića 1-25, 2-26
Školska 7-15
Nikole Vlaškog 1-35, 4-46
Matije Gupca 5