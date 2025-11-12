Najava isključenja struje za četvrtak, 13. novembar

Za četvrtak, 13. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Divoš od 09:00 do 10:00 časova:
Pinkijeva od broja 88 do 122 i od 77 do 147
Šid od 08:30 do 10:30 časova:
Osnovna škola “B. Radičević” – ul. Petra Kočića
Petra Kočića od br. 63-79 i 50-64 i b.b.
6.decembra od br. 1-21 i 2-44 i b.b.
Slavka Merdanovića br: 15, 20, 21, 22 i b.b.
12.aprila od br, 1-55 i 2-26 i b.b.
B. Buhe od br. 1-17 i 2-16
Jelene Ćetković od br. 1-17 i 2-18
Ž. J. Španca od br. 1-17 i 2-22
Sremskog odreda od br. 1-21 i 2-22
Vojvođanskih brigada od br. 3-23 i 2-22
Šid od 11:30 do 13:30 časova:
7.jula od br. 43-57 i 22-60
Mokranjčeva od br. 1-31 i 2-32
Marka Oreškovića od br. 41-65 i 42-64
Trg Republike od br. 16-76 i b.b.
Telefonska centrala “MSAN” – Trg Republike b.b.
Nikole Tesle od br. 48-50
Petra Kočića od br. 5-59 i 6-46
Svetozara Markovića od br. 47-85 i 48-70
“Lipić” klanica i prerada mesa – ul. S. Markovića br. 63
Šid od 13:30 do 14:30 časova:
Оmladinska od broja 4 do 102, od 1 do 87 i bb