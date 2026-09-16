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Najava isključenja struje za četvrtak, 17. septembar
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Najava isključenja struje za četvrtak, 17. septembar

16. septembar 2026. godine

Za četvrtak 17. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Majevička
Milana Škrgića
Laze Kostića od br. 1-11 i 2-8
Mačvanska od br. 21-47 i 12-52
Radnička od br. 1-63 i 4-64 i b.b.
Prostorije MUP-a kod Izvorišta – Radnička b.b.
Dudara br. 2c
Gajeva od br. 59-81 i 2-28
Bulevar Konstantina Velikog br. 71
Mite Kostića br. 15 i br. 83
Ustanička br. 1
Kosovke devojke od br. 1-17 i br. 4
Vodovodna br. 63

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Đure Daničića od br. 11-71 i 4-94 i b.b.
Mačvanska od br. 1-19b i 2-10
Bosutski put od br. 45-185 i 30a-134 i b.b.
Savski cvet br. 27 i br. 153
Radničko igralište b.b.
Dudara od br. 1-17 i 4-12 i b.b,
Radnička od br. 49-55
Ustanička od br. 1-5 i 2-14 i br. 15
Kosovke devojke od br. 19-49 i 6-24

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