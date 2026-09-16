Najava isključenja struje za četvrtak, 17. septembar

Za četvrtak 17. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Majevička

Milana Škrgića

Laze Kostića od br. 1-11 i 2-8

Mačvanska od br. 21-47 i 12-52

Radnička od br. 1-63 i 4-64 i b.b.

Prostorije MUP-a kod Izvorišta – Radnička b.b.

Dudara br. 2c

Gajeva od br. 59-81 i 2-28

Bulevar Konstantina Velikog br. 71

Mite Kostića br. 15 i br. 83

Ustanička br. 1

Kosovke devojke od br. 1-17 i br. 4

Vodovodna br. 63

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Đure Daničića od br. 11-71 i 4-94 i b.b.

Mačvanska od br. 1-19b i 2-10

Bosutski put od br. 45-185 i 30a-134 i b.b.

Savski cvet br. 27 i br. 153

Radničko igralište b.b.

Dudara od br. 1-17 i 4-12 i b.b,

Radnička od br. 49-55

Ustanička od br. 1-5 i 2-14 i br. 15

Kosovke devojke od br. 19-49 i 6-24

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