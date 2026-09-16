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Četiri saobraćajne nezgode na sremskim putevima
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Četiri saobraćajne nezgode na sremskim putevima

16. septembar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Pećinaca, Rume i Stare Pazove, evidentirane su četiri saobraćajne nezgode, u kojima su povređene tri osobe.

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