Četiri saobraćajne nezgode na sremskim putevima

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Pećinaca, Rume i Stare Pazove, evidentirane su četiri saobraćajne nezgode, u kojima su povređene tri osobe.

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