  • četvrtak, 27. novembar 2025.
Jedinstven projekat podrške licima u krizi-Miran kutak u Rumi
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Jedinstven projekat podrške licima u krizi-Miran kutak u Rumi

27. novembar 2025. godine

Ruma-Danas je održana promocija i konferencija za novinare pilot usluge „Solidarnost u krizi-Miran kutak“ u okviru projekta koji finansira Stalna konferencija gradova i opština, EU i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Opština Ruma je nosilac projekta a Ustanova Solidarnost partner i pružalac usluge. Usluga je namenjena licima u kriznim situacijama, na osnovu procene nadležnog Centra za socijalni rad koja su u stanju socijalne potrebe, a sa radom je počela 1.jula ove godine.
Usluga je potpisivanjem Sporazuma o saradnji postala međuopštinska, sa obzirom na potrebe drugih lokalnih samouprava sa teritorije Sremskog okruga.

Konferenciji su prisustvovali zamenica predsednika Opštine Ruma Biljana Popović Jovanović sa saradnicima, direktori Centara za socijalni rad u okruženju   Sremskog okruga i predstavnici SKGO na čelu sa gospodinom Vladimirom Zafirovićem.

