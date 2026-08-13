„Foto safari“ otkazan zbog vanredne situacije

Manifestacija „Foto safari“, koju organizuje Foto-klub „Šimanovci“, ove godine neće biti održana.

Ovakva odluka je doneta zbog toga što se ova manifestacija tradicionalno održava na delu teritorije opštine Pećinci na kojem je proglašena vanredna situacija usled pojave afričke kuge svinja.

Izvor: www.pecinci.org

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