  • sreda, 12. avgust 2026.
Rekonstrukcija dela puta Buđanovci-Ruma krajem godine
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Rekonstrukcija dela puta Buđanovci-Ruma krajem godine

12. avgust 2026. godine

Buđanovci-Krajem ove ili početkom naredne godine trebalo bi da se radi rekonstrukcija dela puta Buđanovci-Ruma u dužini nešto većoj od 5,5 kilometara. Reč je o prvoj fazi radova, koja obuhvata deonicu od Državnog puta IA-3 do ulaza u Buđanovce, u dužini od oko 5,7 kilometara. Projektna dokumentacija za rehabilitaciju deonice već je izrađena u okviru projekta „Održivo unapređenje putne mreže“, koji se realizuje uz podršku Evropske investicione banke. Prema planu, radovi bi trebalo da budu izvedeni do kraja ove i početkom naredne godine. Kako je u pitanju lokalni put za čiju bi rehabilitaciju investitor trebalo da bude preduzeće „Putevi Srbije“, Opštinsko veće u Rumi usvojilo je Nacrt odluke o pokretanju postupka za prenos investitorskih prava i obaveza za rehabilitaciju opštinskog puta OP-01 Ruma–Buđanovci–Nikinci–Platičevo na „Puteve Srbije” d.o.o. Beograd.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice Danica Nedić ugostila učesnike Srem folk festa
categories_image
Gradonačelnik Branislav Nedimović obišao deponiju posle požara i najavio dalje korake
categories_image
Za vikend Šimanovčani obeležavaju slavu
categories_image
Nova analiza: Savska voda bezbedna za kupanje
categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 13. avgust
categories_image
Besplatno letovanje za 75 mališana
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Šid

Konstitutivna sednica SO

categories_image

Vesti

Likovna izložba u Rumi

categories_image

Društvo

Udovičić i Nedimović obišli rado...

categories_image

Vesti

Plaketa za najbolji štand

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt