Rekonstrukcija dela puta Buđanovci-Ruma krajem godine

Buđanovci-Krajem ove ili početkom naredne godine trebalo bi da se radi rekonstrukcija dela puta Buđanovci-Ruma u dužini nešto većoj od 5,5 kilometara. Reč je o prvoj fazi radova, koja obuhvata deonicu od Državnog puta IA-3 do ulaza u Buđanovce, u dužini od oko 5,7 kilometara. Projektna dokumentacija za rehabilitaciju deonice već je izrađena u okviru projekta „Održivo unapređenje putne mreže“, koji se realizuje uz podršku Evropske investicione banke. Prema planu, radovi bi trebalo da budu izvedeni do kraja ove i početkom naredne godine. Kako je u pitanju lokalni put za čiju bi rehabilitaciju investitor trebalo da bude preduzeće „Putevi Srbije“, Opštinsko veće u Rumi usvojilo je Nacrt odluke o pokretanju postupka za prenos investitorskih prava i obaveza za rehabilitaciju opštinskog puta OP-01 Ruma–Buđanovci–Nikinci–Platičevo na „Puteve Srbije” d.o.o. Beograd.

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