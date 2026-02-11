Mitrovački Gradski odbor SUBNOR-a na obeležavanju godišnjice Igmanskog marša

Predstavnici Gradskog odbora SUBNOR-a iz Sremske Mitrovice, na čelu sa predsednikom Radom Koricom Batom, prisustvovali su obeležavanju 84. godišnjice Igmanskog marša na istoimenoj planini. Zajedno sa brojnim delegacijama iz čitave bivše Jugoslavije, Mitrovčani su položili vence i odali počast herojima pred spomenikom na Velikom polju.

-Igmanski marš jedan je od simbola Narodnooslobodilačke borbe i dokaz žrtve koju su borci za slobodu dali kako bismo danas živeli u miru. Zato nam nije teško da im svake godine lično odamo počast na mestu na kom je svaki njihov korak pisao istoriju – istakao je Rada Korica.

Inače, Igmanski marš je bio usiljeni marš pripadnika opkoljene Prve proleterske brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije sa Romanije do oslobođene Foče, preko Sarajevskog polja u pravcu planine Igman. Marš je izveden između 25. i 28. januara 1942. godine u surovim zimskim uslovima na temperaturi od minus 32 stepena Celzijusa. Na marš je krenulo oko 500 boraca, a njih 40 teško je promrzlo i prebačeno na lečenje u Foču, gde su istrajali u teškim bolovima tokom operacija bez narkoze. Ovaj marš postao je legenda i jedan od simbola Narodnooslobodilačke borbe.

