  • ponedeljak, 10. avgust 2026.
Protekle nedelje rođeno 28 beba u mitrovačkom porodilištu
Servis
0 Komentara

Protekle nedelje rođeno 28 beba u mitrovačkom porodilištu

10. avgust 2026. godine

Tokom protekle nedelje u porodilištu mitrovačkog Zdravstvenog centra, rođeno je 28 beba, 17 dečaka i 11 devojčica.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Izmena režima saobraćaja na putnom pravcu Vašica – Batrovci
categories_image
Najava isključenja struje za utorak, 11. avgust
categories_image
Evidentirane dve saobraćajke
categories_image
Izmena režima saobraćaja zbog radova na putu Noćaj – Radenković
categories_image
Otkriveno više od 19.000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine
categories_image
Jedna osoba izgubila život u saobraćaju
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Radovi na državnom putu – ...

categories_image

Servis | Vesti | Sremska Mitrovica

Kovid testovi na zahtev od sada ...

categories_image

Servis | Sremska Mitrovica

Rehabilitacija natputnjaka kod M...

categories_image

Servis

Izmena režima saobraćaja zbog ra...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt