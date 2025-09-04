  • četvrtak, 4. septembar 2025.
Rehabilitacija natputnjaka kod Mitrovice završava se do 29. oktobra
4. septembar 2025. godine

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da se do 15. septembra izvode radovi u okviru treće faze, na rehabilitaciji natputnjaka u petlji Sremska Mitrovica, na državnom putu I A reda broj 3, deonica petlja Sremska Mitrovica – petlja Ruma.

Tokom izvođenja radova, na snazi je obustava saobraćaja na natputnjaku.

U trećoj fazi, saobraćaj na državnom putu I A reda broj 3, ispod predmetnog natputnjaka, odvija se voznim i zaustavnim saobraćajnim trakama, u oba smera, dok su preticajne trake zatvorene.

Saobraćaj je obustavljen na delu petlje Sremska Mitrovica. Onemogućeno je:

-isključenje vozila sa auto-puta koja se kreću u smeru od Beograda ka Sremskoj Mitrovici,

-kao i uključenje vozila na auto-put koja se kreću u smeru od Sremske Mitrovice ka Šidu, odnosno državnoj granici sa Republikom Hrvatskom.

Alternativni putni pravci:

-za vozila koja se kreću iz smera Beograda ka Sremskoj Mitrovici je državni put I B reda broj 21 i II A reda broj 120, preko Rume i Vognja,

-za vozila koja se kreću iz smera Sremske Mitrovice ka Šidu je državni put I B reda broj 20 i II A reda broj 120, preko Laćarka, Martinaca do petlje Kuzmin.

Krajnji rok za završetak svih radova na rehabilitaciji natputnjaka je 29.10.2025. godine.

Radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izvor: JP „Putevi Srbije“

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

