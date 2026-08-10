Najava isključenja struje za utorak, 11. avgust

Za utorak, 11. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Grgurevci od 08:00 do 12:00 časova
celo selo
Privina Glava od 10:30 do 11:30 časova:
JNA od broja 23 do 39, od 20 do 62 i brojevi: 9, 10 i 75 i b.b.
Vuka Karadžića broj 18
Mesna zajednica i Osnovna škola – ul. JNA broj 10
Ilinci od 12:00 do 13:00 časova
Karađorđeva od broja 11-13, od 32 do 58
Nikole Pašića od broja 1 do 31 i od 2 do 4
Karađorđeva od broja 3 do 9 i od 2 do 30
Ilinci od 13:30 do 14:30 časova:
Zmaj Jovina od broja 77 do 103 i od 72 do 94