  • ponedeljak, 10. avgust 2026.
Najava isključenja struje za utorak, 11. avgust
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Najava isključenja struje za utorak, 11. avgust

10. avgust 2026. godine

Za utorak, 11. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Grgurevci od 08:00 do 12:00 časova

celo selo

Privina Glava od 10:30 do 11:30 časova:

JNA od broja 23 do 39, od 20 do 62 i brojevi: 9, 10 i 75 i b.b.
Vuka Karadžića broj 18
Mesna zajednica i Osnovna škola – ul. JNA broj 10

Ilinci od 12:00 do 13:00 časova

Karađorđeva od broja 11-13, od 32 do 58
Nikole Pašića od broja 1 do 31 i od 2 do 4
Karađorđeva od broja 3 do 9 i od 2 do 30

Ilinci od 13:30 do 14:30 časova:

Zmaj Jovina od broja 77 do 103 i od 72 do 94

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