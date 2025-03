Mere za podršku osiguranja useva za rumske poljoprivrednike

Ruma-Opština Ruma raspisala jeJavni poziv za aktivna poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Ruma za subvencionisanje osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u 2024. godini.Period za podnošenje zahteva je od dana objavljivanja na sajtu i oglasnoj tabli Opštine Ruma do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10.2025. godine. Još jedna od mera podrške poljoprivredi realizovaće se kroz raspisan Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Rok za dostavljanje ponude je do 19.3.2025. godine do 14 časova.































