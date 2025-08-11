  • ponedeljak, 11. avgust 2025.
Izmena režima saobraćaja u centru Sremske Mitrovice
Servis
0 Komentara

Izmena režima saobraćaja u centru Sremske Mitrovice

11. avgust 2025. godine

Zbog održavanja Međunarodnog festivala „SREM FOLK FEST“ i koncerta tamburaške muzike „Od begeša do prima“, privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja na području Trga Žitna pijaca u Sremskoj Mitrovici.

Tokom Međunarodnog festivala „SREM FOLK FEST“, u periodu od 11. do 14. avgusta 2025. godine, svakog dana od 19:00 do 23:00 časa, za saobraćaj motornih vozila biće privremeno zatvorene:

-Ulica Kralja Petra I (od Uprave za trezor do zgrade Policijske uprave)

-Deo Zanatlijske ulice i ulice Ribarska obala

-Deo ulice Vuka Karadžića, Trg Svetog Stefana, Trg Žitna pijaca i izlaz iz Šećer sokaka na Trg Svetog Stefana

Takođe, menja se jednosmerni režim saobraćaja u ulici Svetog Save, gde će kretanje biti dozvoljeno u smeru od Puškinove ulice ka keju. Saobraćaj će biti preusmeren na alternativne pravce.

Tokom koncerta „Od begeša do prima“, dana 15. avgusta 2025. godine, u periodu od 20:30 do 23:00 časa, za saobraćaj će biti zatvorene:

-Deo Zanatlijske ulice i ulice Ribarska obala

-Deo ulice Vuka Karadžića, Trg Svetog Stefana, Trg Žitna pijaca i izlaz iz Šećer sokaka na Trg Svetog Stefana

I u ovom terminu važiće izmena jednosmernog režima saobraćaja u ulici Svetog Save (kretanje od Puškinove ulice ka keju), uz preusmeravanje vozila na alternativne pravce.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Četiri nesreće na sremskim putevima
categories_image
Isplata julskih penzija do 11. avgusta
categories_image
Treća rata poreza na imovinu dospeva 14. avgusta
categories_image
Najava isključenja struje za utorak, 12. avgust
categories_image
Izmena režima saobraćaja u Ulici Vuka Karadžića
categories_image
Počinje sa radom bazen “Pinki”
Povezane Vesti
categories_image

Servis

OBAVEŠTENJE o izmeni režima saob...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za pet...

categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za pon...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt