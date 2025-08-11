Izmena režima saobraćaja u centru Sremske Mitrovice

Zbog održavanja Međunarodnog festivala „SREM FOLK FEST“ i koncerta tamburaške muzike „Od begeša do prima“, privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja na području Trga Žitna pijaca u Sremskoj Mitrovici.

Tokom Međunarodnog festivala „SREM FOLK FEST“, u periodu od 11. do 14. avgusta 2025. godine, svakog dana od 19:00 do 23:00 časa, za saobraćaj motornih vozila biće privremeno zatvorene:

-Ulica Kralja Petra I (od Uprave za trezor do zgrade Policijske uprave)

-Deo Zanatlijske ulice i ulice Ribarska obala

-Deo ulice Vuka Karadžića, Trg Svetog Stefana, Trg Žitna pijaca i izlaz iz Šećer sokaka na Trg Svetog Stefana

Takođe, menja se jednosmerni režim saobraćaja u ulici Svetog Save, gde će kretanje biti dozvoljeno u smeru od Puškinove ulice ka keju. Saobraćaj će biti preusmeren na alternativne pravce.

Tokom koncerta „Od begeša do prima“, dana 15. avgusta 2025. godine, u periodu od 20:30 do 23:00 časa, za saobraćaj će biti zatvorene:

-Deo Zanatlijske ulice i ulice Ribarska obala

-Deo ulice Vuka Karadžića, Trg Svetog Stefana, Trg Žitna pijaca i izlaz iz Šećer sokaka na Trg Svetog Stefana

I u ovom terminu važiće izmena jednosmernog režima saobraćaja u ulici Svetog Save (kretanje od Puškinove ulice ka keju), uz preusmeravanje vozila na alternativne pravce.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.