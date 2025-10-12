Pećinačko šetalište preplavila dečja mašta

Povodom obeležavanja Dečje nedelje, pećinačko šetalište i ove godine je bilo ispunjeno malim šarenim štandovima, pretežno u jesenjim motivima, polaznika Predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“, na kojima su deca, zajedno sa svojim vaspitačima i roditeljima, izložila svoje maštovite kreacije koje su privukle brojne posetioce, kao i predstavnike pećinačke lokalne samouprave na čelu sa predsednikom Opštine Sinišom Đokićem.

-Vašar je dokaz kako mala deca mogu da budu kreativna. A kada su ona kreativna, onda su zadovoljni i njihovi roditelji, a naravno onda i lokalna samouprava. Mi se trudimo da ovoj našoj deci omogućimo što bolje uslove, kako bi ta njihova kreativnost došla do izražaja – rekao je predsednik Đokić.

Vašar polaznika pećinačkog vrtića u nedelji posvećenoj deci, svake godine okupi veliki broj posetilaca, a po rečima direktorke ove vaspitno-obrazovne ustanove Anite Volčevski, deci je uvek poseban doživljaj priprema maštovitih kreacija i učestvovanje na vašaru.

-Vaspitači, zajedno sa roditeljima i decom prave razna didaktička sredstva koja posle prodaju ovde na vašaru. Od prikupljenih sredstava kupiće didaktička sredstva koja su potrebna njihovim grupama. Tokom trajanja dečije nedelje organizovali smo razne kreativne radionice, predškolci su posetili Narodnu biblioteku, imali smo eko-radionice, likovne i dramsku radionicu, a deca su i crtala na temu Imam pravo da… – kazala je Volčevski.

Pored Pećinaca, vašari su održani u više područnih objekata PU Kameni, a vašaru u Šimanovcima su prisustvovali zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić i pokrajinski poslanik Aleksandar Mandić.

Izvor: www.pecinci.org

