Četiri nesreće, više povređenih
Četiri nesreće, više povređenih

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Rume i Šida, registrovane su četiri saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno pet osoba.

