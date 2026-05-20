Najava isključenja struje za petak, 22. maj
20. maj 2026. godine

Za petak, 22. maj, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Čalma od 09:00 do 13:30 časova:

Cvetna od broja 1 do 5, od 4 do 8 i bb
9.Novembra od broja 20 do 60 i od 21 do 61

Bosut od 09:00 do 10:00 časova

10.Marta broja 6 do 70 i od 3 do 67

Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova

Jovana Dučića
Lukijana Mušickog od broja 42 do 54
Petra Preradovića broj 139

Sremska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova:

Hajduk Stanka
Laćaračka od br. 1-13 i 2-46 b i br. 21 i b.b

Sremska Mitrovica od 13:30 do 14:30 časova:

Bulevar Konstantina Velikog od br. 41-67 i bb
Đure Daničića br. 2
Radnička br. 2

Berkasovo od 09:00 do 11:00 časova:

Solunskih dobrovoljaca od br. 1-75 i 4-68 i br. 80
Sremska od br. 1-5 i 8-14
Šidska b.b

Berkasovo od 12:00 do 14:00 časova:

Manastir “Sveta Petka”
Lovačko društvo “Fazan” – ul.
Planinska b.b.

