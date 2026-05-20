Omladinac stao posle serije dobrih rezultata

Posle serije dobrih rezultata i osvojenih sedam bodova u prethodna tri kola, fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca doživeli su težak udarac u borbi za opstanak. Pred domaćom publikom Banovčani su poraženi od direktnog konkurenta, ekipe Sloge iz Čonoplje, koja je slavila ubedljivim rezultatom 4:1 i tako dodatno zakomplikovala situaciju Omladinca na tabeli Srpske lige Vojvodina.

Nakon ovog poraza Omladinac se nalazi na 13. poziciji, koja vodi u niži rang, pa je jasno da Banovčane u završnici prvenstva očekuje velika borba za očuvanje statusa srpskoligaša. Iako su u prethodnim kolima delovali znatno sigurnije i stabilnije, protiv ekipe iz Čonoplje mnogo toga nije funkcionisalo kako je domaći tim želeo, posebno u prvom poluvremenu koje je praktično odredilo tok utakmice.

Komentar nakon susreta dao je šef stručnog štaba Omladinca Dejan Paunković, koji nije krio razočaranje izdanjem svoje ekipe, ali je istakao da tim mora što pre da se podigne i reaguje već u narednim utakmicama.

– Težak poraz za nas, posebno jer smo igrali kod kuće. Prvo poluvreme nas je skupo koštalo, primili smo tri gola i od početka igrali onako kako je protivniku odgovaralo. Nismo bili na očekivanom i željenom nivou u ključnim momentima, pre svega u defanzivnoj organizaciji i reakciji posle izgubljene lopte – rekao je Paunković i dodao:

– Pokušali smo da reagujemo, imali smo nekoliko svojih situacija i momenata gde smo mogli da se vratimo u utakmicu. Odmah nakon prvog gola ušli smo u tri dobre situacije u periodu od pet do deset minuta, ali nismo uspeli da ih realizujemo. Kada ne iskoristiš svoje šanse, budeš kažnjen i to se danas desilo.

Paunković je naglasio da odgovornost za ovakav rezultat mora da snosi čitav tim, ali i da sada nema mnogo vremena za osvrtanje, pošto ekipu već u narednom kolu očekuje novi važan izazov u borbi za opstanak.

– Cela ekipa mora da preuzme odgovornost za tako poražavajući rezultat. Ovo nije nivo koji želimo i koji očekujem od ekipe. Moramo brzo da se podignemo, izvučemo pouke i reagujemo već na sledećem treningu i utakmici – poručio je Paunković.

Omladinac narednu utakmicu igra u subotu, 23. maja sa početkom u 17:00 časova protiv Slobode u Donjem Tovarniku.

Izvor/foto: fkomladinac.com

