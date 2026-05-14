Obustava saobraćaja na putu Jarak–Sremska Mitrovica od 14. do 30. maja
14. maj 2026. godine

Zbog radova na putu Jarak – Sremska Mitrovica, na deonici od Vatrogasnog doma do „Matroza”, saobraćaj će biti obustavljen i preusmeren na alternativni pravac.

Saobraćaj se preusmerava na putni pravac Sremska Mitrovica – Šašinci – Jarak.

Na prilazima zoni radova, kao i na svim krakovima čvorova u Jarku i Sremskoj Mitrovici, postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija koja vozače obaveštava o zatvorenom delu puta i pravcu obilaska. Obustava saobraćaja planirana je od 14. maja 2026. godine, od 12 časova, a izmenjeni režim saobraćaja trajaće do 30. maja 2026. godine.

Mole se vozači da poštuju postavljenu signalizaciju i da vožnju prilagode uslovima na putu.

