Obustava saobraćaja na putu Jarak–Sremska Mitrovica od 14. do 30. maja

Zbog radova na putu Jarak – Sremska Mitrovica, na deonici od Vatrogasnog doma do „Matroza”, saobraćaj će biti obustavljen i preusmeren na alternativni pravac.

Saobraćaj se preusmerava na putni pravac Sremska Mitrovica – Šašinci – Jarak.

Na prilazima zoni radova, kao i na svim krakovima čvorova u Jarku i Sremskoj Mitrovici, postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija koja vozače obaveštava o zatvorenom delu puta i pravcu obilaska. Obustava saobraćaja planirana je od 14. maja 2026. godine, od 12 časova, a izmenjeni režim saobraćaja trajaće do 30. maja 2026. godine.

Mole se vozači da poštuju postavljenu signalizaciju i da vožnju prilagode uslovima na putu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.