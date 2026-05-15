Najava isključenja struje za ponedeljak, 18. maj
15. maj 2026. godine

Za ponedeljak, 18. maj, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Čalma od 09:15 do 12:15 časova

9.Novembra 20-60 i 21-61
Cvetna 4-8 i 1-5 i bb

Laćarak od 12:30 do 13:15 časova

Svetog Save od br. 39-57 i 32-70
Fruškogorska br. 1

Šid od 09:15 do 10:00 časova

M. Gupca 2-18 i 1-27
Svetog Save 49 i 51

Erdevik od 11:00 do 11:45 časova

Svetog Save od br. 39-57 i 32-70
Fruškogorska br. 1

Adaševci od 12:00 do 14:00 časova

B. Radičevića od br. 113-191, br. 138-248 i bb,
Pobeda od br. 2-24 i bb

Adaševci od 09:00 do 11:00 časova

Železnička od br. 54-138 i 55-105

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo ukoliko se radovi završe ranije da ranije uključi KDS.

