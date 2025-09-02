  • sreda, 3. septembar 2025.
Obeležena 82. godišnjica od prve razmene zarobljenika
Obeležena 82. godišnjica od prve razmene zarobljenika

Stejanovci – Na mostu razmene kod Stejanovaca obeležena je 82. godišnjica prve razmene zarobljenika na ovim prostorima između narodnooslobodilačke vojske i nemačkih okupacionih snaga.

Predstavnici SUBNOR-a Opštine Ruma, boračkih organizacija opština u okruženju, Opštine Ruma, boračkih udruženja, udruženja penzionera, političkih partija, Mesne zajednice Bešenovo i Stejanovci, pokrajinska Organizacija SUBNOR-A, i građani prisustvovali su tradicionalnoj svečanosti u Stejanovcima, gde su položeni venci na spomen ploču partizanskom komandantu Vukašinu Bivolareviću Volfu, koji je 2. septembra 1943. godine razmenio 28 nemačkih vojnika za 64 partizana (prema nekim izvorima 62) i to je bila prva razmena ratnih zarobljenika između okupacionih snaga i narodnooslobodilačkog pokreta na ovim prostorima, čime je Nemačka prvi put priznala snagu oslobodilaca.

