Hitna intervencija – bez vode deo gradskih ulica Palanka i Arsenija Čarnojevića i Školska u Laćarku
27. april 2026. godine

U toku je hitna intervencija na vodovodnoj mreži, zbog koje su bez vode ostali potrošači u delu ulica Palanka i Arsenija Čarnojevića u Sremskoj Mitrovici.

Ekipa JKP „Vodovod“ je na terenu i radi na sanaciji kvara. Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje do 13 sati.

Kvar na vodovodnoj mreži danas se dogodio i u Školskoj ulici u Laćarku. Prema procenama, intervencija će biti završena oko 12 sati.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

Najava isključenja struje za ponedeljak, 27. april
Pražnjenje plavih kanti u Šidu
Tretman protiv krpelja na fruškogorskim izletištima pred prvomajske praznike
Najava isključenja struje za petak, 24. april
Isplata redovne i privremene novčane naknade za mart
Otežano vodosnabdevanje u sredu, 22. aprila
Povezane Vesti
U četiri nesreće povređeno pet o...

Hitna intervencija na vodovodnoj...

Raspored radarskih kontrola na p...

Najava isključenja struje za pet...

