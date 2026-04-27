Hitna intervencija – bez vode deo gradskih ulica Palanka i Arsenija Čarnojevića i Školska u Laćarku

U toku je hitna intervencija na vodovodnoj mreži, zbog koje su bez vode ostali potrošači u delu ulica Palanka i Arsenija Čarnojevića u Sremskoj Mitrovici.
Ekipa JKP „Vodovod“ je na terenu i radi na sanaciji kvara. Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje do 13 sati.
Kvar na vodovodnoj mreži danas se dogodio i u Školskoj ulici u Laćarku. Prema procenama, intervencija će biti završena oko 12 sati.
Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.