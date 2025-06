Najava isključenja struje za sredu, 25. jun

Za sredu, 25. jun, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 08:00 do 09:00 časova:

Sremska od broja 125 do 165 i od 118 do 160

Laćarak od 09:30 do 10:30 časova

Partizanska od broja 1 do 61 i od 2 do 76

Laćarak od 08:30 do 14:00 časova

Zmajeva

Gaje Šuljmanca

Branka Radičevića od broja 1 do 31 i od 4 do 30

1.novembra broj 70

Planinska

Karađorđeva od broja 51 do 71 i od 52 do 84

Niska od broja 1 do 7a, od 2 do 6a i b.b.

Sremska od broja 1 do 123 i od 2 do 116

Niska od broja 9 do 49, od 4 do 36 i b.b.

Karađorđeva od broja 63 do 81, od 84 do 164a i b.b.

Karađorđeva sokak b.b.

Niska b.b.

Planinska b.b.

Sremska od broja 125 do 197, od 118 do 190 i b.b.

Školska od broja 164 do 174, od 163 do 167 i broj 134

Vojina Štrbačkog od broja 1 do 5 i od 2 do 8

Karađorđeva b.b.

Niska od broja 51-91 i 38-70 i b.b.

Školska od broja 31 do 103 i od 32 do 108

Fruškogorska broj 74

Dositejeva od broja 65 do 89, od 28 do 40 i b.b.

Niska od broja 95 do 103 i od 70a do 84

Fruškogorska od broja 63 do 73 i od 62-72

Partizanska od broja 1 do 107 i od 2 do 122

Železnička od broja 43 do 89 i od 44 do 98

Radio bazna stanica “Laćarak 3-SM90” – Železnička broj 45

Železnička od broja 91 do 155, od 100 do 156 i b.b.

Pružni prelaz (“Železnice Srbije”) – Železnička Laćarak

Kikina od broja 51 do 93, od 105 do 107, od 44 do 116 i b.b.

Cerska od broja 73 do 95, od 88 do 116 i b.b.

Fruškogorska od broja 75 do 175, od 76-168 i b.b.

Partizanska od broja 109 do 121, od 122 do 138 i broj 139

Radio bazna stanica “RBS-34” Laćarak – Partizanska b.b.

Školska od broja 105 do 161 i od 110 do 162

Vojina Štrbačkog b.b.

RBS “NS 2018 SM” Laćarak – ul. V. Štrbačkog b.b.

Dositejeva broj 105 i b.b.

Mlin

Šid od 11.30 do 12:30 časova

Đure Daničića od broja 7 do 37 i od 24 do 66

Alekse Šantića od broja 25 do 39 i od 14c do 34

Vase Stajića broj 17

Masarikova broj 39

Gibarac od 10:00 do 11:00 časova

celo mesto

