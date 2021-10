Za ponedeljak, 1. novembar najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Subotište od 13:00 do 14:00 časova

delo ulice Kamenova oko brojeva 57 i 61

Sremska Mitrovica od 09:00 do 13:00 časova

Svetozara Miletića od broja 1 do 55 i od 4 do 24

Promenada broj 21

Ilariona Ruvarca od broja 1 do 3 i od 2 do 4

Branka Radičevića broj 2

Parobrodska brojevi 9, 13 i 39

