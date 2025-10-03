Promocija zbirke poezije „Živo srce“ autora Sava Božića Ružina održaće se u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u četvrtak 9.10.2025.godine, sa početkom u 18 sati.

Autor više zbirki poezije: Pokaj, Zaveštanje, Gorko hvala, Samardzija, Gluvo doba u nedoba, dopunjava svoj pesnički opus novo zbirkom Živo srce(2025).Član je Udruženja književnika Srbije, Udruženja književnika Republike Srpske i drugih književnih klubova.Prevođen je na turski i makedonski jezik. Pored poezije bavi se i keramikom, fotografijom i dizajnom zvuka.

O selu Pađine kod Zvornika, na promociji će govoriti Pero M. Ostojić, dugogodišnji pedagoški i prosvetni radnik iz Kuzmina, inače Božinov zavičajac. U umetničkom delu programa nastupiće kantautor Todora

Stojinović, dok će program moderirati bibliotekarka Jelena Šuljmanac Milošević.

