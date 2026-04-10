Farbanje jaja u šašinačkoj crkvi
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
10. april 2026. godine

Šašinci-Preko 30 mališana iz Šašinaca farbalo je jaja na Veliki petak u seoskoj crkvi. Tradicionalno su žene iz udruženja „Desanka Maksimović“ birale najlepše ofarbana jaja i uručile simbolične nagrade. A najlepše jaje ukrasila je Jana Mijatović. Okupljanje u seoskoj crkvi bilo je važnije od samog takmičenja, rečeno je tokom druženja.

categories_image
