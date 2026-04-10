Farbanje jaja u šašinačkoj crkvi

Šašinci-Preko 30 mališana iz Šašinaca farbalo je jaja na Veliki petak u seoskoj crkvi. Tradicionalno su žene iz udruženja „Desanka Maksimović“ birale najlepše ofarbana jaja i uručile simbolične nagrade. A najlepše jaje ukrasila je Jana Mijatović. Okupljanje u seoskoj crkvi bilo je važnije od samog takmičenja, rečeno je tokom druženja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.