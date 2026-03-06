Uhapšen B. J. (22) zbog sumnje na trgovinu drogom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su B. J. (22), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom kontrole automobila marke „pasat“ u kojem se nalazio osumnjičeni, kod naplatne rampe Šimanovci, policija je pronašla 81 gram praha za koji se sumnja da je kokain, te manje količine biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i praškaste supstance za koju se sumnja da je amfetamin.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, B. J. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.

