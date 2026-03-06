  • petak, 6. mart 2026.
Uhapšen B. J. (22) zbog sumnje na trgovinu drogom
Vesti
0 Komentara

Uhapšen B. J. (22) zbog sumnje na trgovinu drogom

6. mart 2026. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su B. J. (22), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom kontrole automobila marke „pasat“ u kojem se nalazio osumnjičeni, kod naplatne rampe Šimanovci, policija je pronašla 81 gram praha za koji se sumnja da je kokain, te manje količine biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i praškaste supstance za koju se sumnja da je amfetamin.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, B. J. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Kontejneri za kabasti otpad u šidskim selima
categories_image
Maja Volk dolazi u Beočin
categories_image
Sanitetska vozila za 22 zdravstvene ustanove u Vojvodini – ulaganje od 225 miliona dinara
categories_image
Oštetila budžet Republike Srbije za 6.211.500 dinara
categories_image
JKP Vodovod: Sanacijom kvarova do smanjenja gubitaka
categories_image
Pripreme za izgradnju vrtića u Hrtkovcima
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Sport | Vesti | Sremska Mitrovica

Jubilarna Smuđijada u subotu

categories_image

Vesti

Demokrate prve predale liste

categories_image

Društvo | Hronika | Vesti

Zamena toplovoda u Sremskoj Mitr...

categories_image

Vesti

Trend pada broja obolelih svakod...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt