„Uskršnji atelje“ okupio učenike devet mitrovačkih škola
26. mart 2026. godine

U sredu, 25. marta u Biblioteci ,,Gligorije Vozarović“ održana je radionica „Uskršnji atelje“. Na ateljeu su učestvovali učenici osnovci devet mitrovačkih škola od 1. do 4. razreda.

Nagrađeni učenici na ,,Uskršnjem atelje“ su:

Prvi razred:
1.mesto Anita Eraković, OŠ ,,Jovan Popović“
2.mesto Marija Kovačević, OŠ ,,Sveti Sava“
2.mesto Kristina Đukić OŠ „Jovan Jovanović Zmaj “
3.mesto Dušan Žilić, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Martinci
3.mesto Lenka Vukomanov, OŠ ,,Slobodan Bajić Paja“

Drugi razred:

1.mesto Dunja Jovanović, OŠ ,,Dobrosav Radosavljević Narod“
2.mesto Lena Dobrić, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“
2.mesto Radmila Gujaničić, OŠ ,,Triva Vitasović Lebarnik“
3.mesto Mitra Savčić, OŠ „Branko Radičević “, Kuzmin
3.mesto Nikolija Marjanović, OŠ ,,Slobodan Bajić Paja“

Treći razred:

1.mesto Anastasija Bagić, OŠ ,,Jovan Popović“
2.mesto Jovan Krstić, OŠ ,,Boško Palkovljević Pinki“
2.mesto Emili Okeri, OŠ ,,Dobrosav Radosavljević Narod“
3.mesto Anđela Mudri, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“
3.mesto Nađa Sušić, OŠ „Branko Radičević “, Kuzmin

Četvrti razred:

1.mesto Anastasija Babić, OŠ ,,Triva Vitasović Lebarnik“
2.mesto Teodora Rimac, OŠ „ Jovan Popović“
3.mesto Isidora Jesretić, OŠ ,,Boško Palkovljević Pinki“
3.mesto Sofija Jevtić, OŠ ,,Sveti Sava“

Članovi žirija koji su pratili radionicu i ocenjivali radove bile su Gordana Šuljmanac i Tanja Stanivuković.

Radionicu je vodila Mirjana Jovanović.

categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image

categories_image

categories_image

categories_image

