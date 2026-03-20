„Sensei“ osvojio 16 medalja na Prvenstvu Vojvodine
Proteklog vikenda u Novom Bečeju, u organizaciji Šotokan Karate Saveza Srbije i Vojvođanske Šotokan Karate-Do Federacije održano je Prvenstvo Vojvodine na kome je učestvovao 21 klub sa 350 takmičara. Karate klub „Sensei“ iz Inđije nastupao je sa 12 takmičara i ostvario značajan rezultat osvojivši 16 medalja.

Zlatne medalje u juniorskoj konkurenciji u borbama pojedinačno +73kg izborio je Jakovljević Miloje u kategorijama do jednog i do tri ipona. Kata tim u sastavu Kresojević Teodora, Maletić Milica i Radaković Julijana kao i kata tim u sastavu Savić Irina, Stojanac Luka i Maletić Milica.

Srebrne medalje u konkurenciji mlađih seniora -78kg osvojio je Bojić Vladislav u borbama pojedinačno a u kategorijama do jednog i do tri ipona, Stojanac Luka u borbama pojedinačno do jednog ipona -53kg kao i u katama pojedinačno. Srebro su izborile Kresojević Teodora i Savić Irina u katama pojedinačno i duo kata tim u sastavu Glavašević Vukašin i Kresojević Vanja.

Bronzana odličja pripala su Radaković Julijani, Glušici Dušanu, Kresojević Vanji u katama u pojedinačnim kategorijama, zatim kata timu u sastavu Glavašević Vukašin, Glušica Dušan, Kresojević Vanja i duo kata timu u sastavu Spahić Magdalena i Glušica Dušan.

