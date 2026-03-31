Pretpionirke Srem Eaton vicešampionke Vojvodine

Na finalnom turnir Prvenstva Vojvodine u odbojci za pretpionirke (2013. godište i mlađe) održanom u Bačkoj Palanci, ekipa GOK Srem Eaton iz Sremske Mitrovice je ostvarila odličan rezultat i osvojila drugo mesto.

Put do završnog turnira nije bio lak, a Mitrovčanke su prvo u grupi Srem savladale Maks iz Šida (3:0), Jedinstvo iz Stare Pazove (3:1), Sremac iz Vojke (3:0), Jadrana iz Golubinaca (3:0). Potom su u grupi A drugog kruga ostvarile pobede nad ekipama Volejstars iz Sombora (3:1), Vin volej iz Subotice (3:1), Dunav iz Starih Banovaca (3:0) i Novi Sad (3:2). U četvrtfinalu je pobeđena ekipa zrenjaninskog Proletera (3:0). Na završni turnir su se plasirale četiri najbolje ekipe, Srem Eaton, Subotica, Jedinstvo Stara Pazova i domaći Merkur Bačka Palanka.

Mlade odbojkašice Srem Eaton su u polufinalu prikazale veoma sigurnu i kvalitetnu igru, savladavši ekipu Subotice rezultatom 3:0 i tako izborile plasman u veliko finale. U drugom polufinalu, Merkur je savladao pazovačko Jedinstvo.

Finalni meč doneo je duel između domaćeg Merkura i perspektivne ekipe iz grada na Savi. Ipak, ekipa iz Bačke Palanke iskoristila je prednost domaćeg terena i pobedom od 3:0 stigla do titule šampiona Vojvodine, dok su Mitrovčanke zasluženo ponele titulu vicešampiona.

Pored ekipnog uspeha, igračice Srem Eaton osvojile su i značajna individualna priznanja. Za najboljeg libera Prvenstva Vojvodine proglašena je Kalina Jovanović, dok je za najboljeg dizača priznanje dobila Miona Salitražić, čime je dodatno potvrđen kvalitet rada u mitrovačkom klubu.

Uspeh na ovom turniru još jednom pokazuje da Srem Eaton ima talentovanu generaciju, kao i dobar rad trenera Biljane Jeftović i Srđana Radovanovića.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.