  • petak, 6. mart 2026.
Predstavljena poezija Slobodana Vasića
Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Predstavljena poezija Slobodana Vasića

6. mart 2026. godine

U četvrtak, 5. marta u prijatnom ambijentu Biblioteke „Gligorije Vozarović“ održana je promocija nove zbirke pesama „Pozovite sunce“ zavičajnog autora Slobodana Vasića.

O zbirci su, pored autora, govorili Milica Uverić, direktorka Srpske čitaonice u Irigu koja je izdavač ovog dela, Todor Bjelkić, glavni urednik i recenzent i Marijana Jakovljević, diplomirani bibliotekar i moderator.

Pesmom i muzikom program su oplemenili učenici Muzičke škole „Petar Krančević“ Ana Malbašić, Milica Ruvarac i Filip Marić, kao i učenik Mitrovačke gimnazije Luka Međedović, koji je čitao izabrane pesme.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Rezultati Smotre recitatora Grada Sremska Mitrovica
categories_image
Uhapšen B. J. (22) zbog sumnje na trgovinu drogom
categories_image
Poetsko veče Ženski glasovi u savremenoj srpskoj poeziji
categories_image
Kontejneri za kabasti otpad u šidskim selima
categories_image
Maja Volk dolazi u Beočin
categories_image
Sanitetska vozila za 22 zdravstvene ustanove u Vojvodini – ulaganje od 225 miliona dinara
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Rani let u izazove

categories_image

Vesti | Šid

Nova zvona na Lazarici

categories_image

Vesti | Beočin

Opština Beočin potpisala ugovore...

categories_image

Vesti | Šid

Zasedalo Opštinsko veće

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt