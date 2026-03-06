Predstavljena poezija Slobodana Vasića

U četvrtak, 5. marta u prijatnom ambijentu Biblioteke „Gligorije Vozarović“ održana je promocija nove zbirke pesama „Pozovite sunce“ zavičajnog autora Slobodana Vasića.

O zbirci su, pored autora, govorili Milica Uverić, direktorka Srpske čitaonice u Irigu koja je izdavač ovog dela, Todor Bjelkić, glavni urednik i recenzent i Marijana Jakovljević, diplomirani bibliotekar i moderator.

Pesmom i muzikom program su oplemenili učenici Muzičke škole „Petar Krančević“ Ana Malbašić, Milica Ruvarac i Filip Marić, kao i učenik Mitrovačke gimnazije Luka Međedović, koji je čitao izabrane pesme.

