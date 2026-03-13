Otvorena izložba u “Beloj pčeli“: Priča o damama sa pečatom

Izložba “Dama sa pečatom“ otvorena je prošlog vikenda u Vili “Bela Pčela“ u Sremskoj Mitrovici. U pitanju je jedinstvena kombinacija tradicionalnog muzeološkog rada i modernog kreativnog autorskog rada koji su zajednički osmislili Todora Stojinović, kantautorka i Stevo Lapčević iz Muzeja Srema.

Pored njih, u realizaciji izložbe na kojoj je predstavljeno više desetina žena koje su ostavile značajan trag u slikarstvu, muzici, literaturi, glumi na svetskom nivou, kao i žene koje su ostavile pečat u kulturnom i društvenom životu Sremske Mitrovice, učestvovali su i mališani, polaznici umetničke škole „Kardaš art“, Tatjana Venčelovski, glumica i spisateljica, Snežana Simeunović predsednica Udruženja žena “Ženski svet“ iz Čalme, te Stefan Mlađenović, klavijaturista iz Valjeva.

-Trudili smo se da svako uradi svoj deo u skladu sa sopstvenim osećajem sveta. Zbog toga je “moj“ deo, koji se bavi svetski i nacionalno poznatim ženama bio šareniji, a Stevov je malo siromašniji bojama. Šalu na stranu, napravili smo dobar spoj igranja sa papirom, panoima kolažom i bojama u čemu su nam pomogla deca i klasičnog muzeološkog rada. Na taj način nismo samo ispričali jednu priču, već smo u nju uklučili mlade sa kojima smo utvrđivali poznato i saznavali novo. Smatram da umetnost mora biti decentralizovana i oslobođenja striktnog akademizma, ona mora ući u sve tokove naših života, a da bi to bilo, primarno je da u njenom stvaraju učestvujemo svi zajedno. Upravo to je bila naša namera i mislim da smo uradili lep posao. Posebno me raduje to što smo na otvaranju pričali sa dve žene, jednom vrsnom glumicom koja nas je upoznala ne samo sa svojim radom, već i svojim izborima i jednom uzornom učiteljicom koja već deceniju vodi udruženje žena koje se svojski trudi da probudi Čalmu, da ukaže šta je to što žene žele i šta je važno da selo, ako želi da opstane, mora da razume – kaže Todora Stojinović.

Izložba “Dama sa pečatom“ samo je prvi od nekoliko projekata koji će biti realizovan do kraja godine, a u okviru mnogo šireg projekta radnog naziva “Šest noći jedan grad“. Tokom maja, kako saznajemo, planirano je “Veče vinila“, uz koncert koji će biti održan u dvorištu “Bele Pčele“, na Trgu Svetog Stefana, dok nas, između ostalog, u oktobru očekuje i priča o upotrebi strave i užasa u umetnosti: slikarstvu, literaturi i muzici.

-Smatrao sam i mislim da se to pokazalo ispravnim, da spojem nemuzeološkog i muzeološkog pristupa temi koja se obrađuje spajamo i publiku. Ljudi koji imaju naviku da odlaze u muzeje, svakako će voleti da vide i onaj deo postavke koji ispada iz zadatih šablona, dok će oni mlađi, kojima muzeji mogu delovati kao dosadni, dobiti priliku da kroz priču o ženama koje su oblikovale kulturni i društveni život Sremske Mitrovice saznaju nešto što ne samo da ne znaju, već bi se, ako ćemo pošteno do kraja, teško pokrenuli da saznaju. Lepo je to što smo se setili Desanke Maksimović, Fride Kalo, Nadežde Petrović, Edit Pjaf, Dženis Džoplin… ali je u isto vreme važno da kao Mitrovčani, pre svega, saznamo i to da je najstarije žensko društvo u Ugarskoj nastalo 1870. upravo u Mitrovici, da je u našem gradu 1910. između ostalog nastala i krovna organizacija svih ovih društava, pod nazivom “Savez Srpkinja“, da su Mitrovčanke imale priliku da odu u Prag na jednu od najvećih smotri ženskog stvaralaštva, gde su predstavljale svoje rukotvorine, da smo imali ženu predsednicu odbora Crvenog krsta u vremenu kada to baš i nije bilo toliko često, da smo imali odlične i marljive učiteljice, humanitarke, slikarke koje su se školovale u Parizu, naučnice, prekookeanske putnice… Možda mi danas jesmo mali grad, ali to sigurno nismo zbog toga što nas nema pola miliona, već zato što ne poznajemo sopstvenu istoriju, pa dopuštamo olako sebi da verujemo da ne vredimo mnogo. Ni mi kao ljudi, ni Mitrovica kao sredina u kojoj živimo i radimo. Ovo je grad bogate istorije i mislim da spojem tradicionalnog i modernog u prezentovanju tema stvaramo odličan okvir za upoznavanje sa istom – kaže Lapčević.

Inače, izložbu i čitav projekat zajednički realizuju Vila “Bela Pčela“, Muzej Srema, “Kardaš art“ i Klub “Raskovnik“, koji obećavaju da će i naredne postavke biti ne samo jedanako kreativne, već otvorene za sve one koji u međuvremenu žele da se priključe sa svojim idejama.

Izložba je otvorena narednih mesec dana, ponedeljkom, sredom i petkom od pola 10 do pola 2, a kako poručuju organizatori, moguć je dogovor i oko poseta mimo ovog termina.

S. Mihajlović

