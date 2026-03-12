Apel za Srđana iz Kuzmina

Sedmogodišnji Srđan Jovanović iz Kuzmina rođen je kao prevremena beba, u samo 30. nedelji trudnoće, težak svega 1700 grama. Već tada je započela njegova borba za život. Zbog teškog krvarenja na mozgu (3. i 4. stepen), sa samo 7 dana ugrađen mu je VP šant – uređaj koji ublažava pritisak u mozgu izazvan hidrocefalusom.

Srđan se bori sa teškim oblikom epilepsije – Lennox-Gastaut sindromom, koji izaziva česte i jake napade. Jedina šansa da se napadi smanje i da dobije priliku za bolji život jeste ugradnja VNS stimulatora. Ova operacija daje nadu da će Srđan imati manje napada i da će jednog dana moći da ostvari svoj najveći san – da stane na svoje noge i napravi svoje prve korake.

Za operaciju, put i smeštaj potrebno je prikupiti 25.000 evra, a vreme je veoma važno. Svaka donacija i svaka podela približava Srđana njegovom snu.

Pomozimo Srđanu zajedno.

Kako možete da pomognete:

– Pošaljite SMS sa brojem 90 na 2407. (Cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje, MTS, Yettel, A1 i Globaltel)

-Iz Bosne i Hercegovine: pozovite broj 17090 (Cena poziva je 2KM, Mtel)

– Uplate možete izvršiti putem dinarskog i deviznog računa, E-doniraj plaćanjem karticama ili preko PayPal platforme.

