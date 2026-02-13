  • petak, 13. februar 2026.
Zakazana 14. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Zakazana 14. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

13. februar 2026. godine

U utorak, 24. februar sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 14. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Predlozi odluka o donošenju planova detaljne regulacije, i to:
-predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije solarne elektrane „Sunoleo sm“ u K.O.Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica,
-predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije naseljskog bloka između ulice Palanka, državnog puta ib reda broj 20 i ulice Marsilijeva u Sremskoj Mitrovici
2.Predlog odluke o izmeni odluke o platama, naknadama i ostalim primanjima funkcionera, službenika na položaju, odbornika, članova gradskog veća, članova upravnih i nadzornih odbora, radnih tela organa grada i zaposlenih
3.Predlog odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2025.godinu
4.Predlozi programa i to:
-predlog programa uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2026. godini
-predlog programa održavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2026.godini
-predlog programa za postavljanje manjih montažnih i drugih objekata na javnim površinama za 2026.godinu
5.Program rada skupštine grada sremska mitrovica za 2026.godinu
6.Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP Regionalna deponija „Srem – Mačva“ Šabac za IV kvartal 2025. godine
7.Razvojni plan PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica, program poslovanja sa finansijskim planom za 2026. godinu i dopuna godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Pčelica“ za 2025/2026.godinu
8.Program poslovanja Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica doo Sremska Mitrovica za 2026. godinu
9.Plan rada i program poslovanja centra za Socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2026. godinu i predlog izmene i dopune statuta Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica
10.Program rada i razvoja Apotekarske ustanove Sremska Mitrovica za 2026. godinu
11.Programi rada ustanova iz oblasti kulture, sporta i turizma za 2026. godinu i to:
-Biblioteka „Gligorije Vozarović“
-Galerija „Lazar Vozarević“
-Pozorište „Dobrica Milutinović“
-Istorijski arhiv „Srem“
-Centar za kulturu „Sirmijumart“
-Muzej Srema
-Zavod za zaštitu spomenika kulture
-Ustanova za negovanje kulture „Srem“
-Poslovno sportski centar „Pinki“
-Atletski stadion
-Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica
12.Predlog rešenja o prenosu prava korišćenja i predlog zaključka o pokretanju postupaka pribavljanjea i otuđenja nepokretnosti, i to:
-predlog rešenja o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica, bez naknade, ustanovi „Atletski stadion“ Sremska Mitrovica
-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica, neposrednom pogodbom, putem razmene uz naknadu sa Kovačević Zoranom iz Beograda
13.Izbori i imenovanja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Novčana nagrada Opštine Beočin za prvorođenu bebu u 2026. godini
categories_image
Veliko interesovanje za monodramu „Bašta sljezove boje“ u KC Ruma
categories_image
Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica za predstojeći praznik
categories_image
Raspored rada službi JKP „Komunalije“ 16. i 17. februara
categories_image
Prijatniji boravak i manji troškovi u školi u Ogaru
categories_image
Dežurstva JKP „Vodovod“ tokom praznika
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

NALED-ova kampanja za promociju ...

categories_image

Vesti

Izložba golubova u Sremskoj Mitr...

categories_image

Vesti | Inđija

Decenija časopisa za kulturu

categories_image

Vesti | Ruma

Kolege iz Hitne čuvaju sećanje n...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt