Zakazana 14. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

U utorak, 24. februar sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 14. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Predlozi odluka o donošenju planova detaljne regulacije, i to:

-predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije solarne elektrane „Sunoleo sm“ u K.O.Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica,

-predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije naseljskog bloka između ulice Palanka, državnog puta ib reda broj 20 i ulice Marsilijeva u Sremskoj Mitrovici

2.Predlog odluke o izmeni odluke o platama, naknadama i ostalim primanjima funkcionera, službenika na položaju, odbornika, članova gradskog veća, članova upravnih i nadzornih odbora, radnih tela organa grada i zaposlenih

3.Predlog odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2025.godinu

4.Predlozi programa i to:

-predlog programa uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2026. godini

-predlog programa održavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2026.godini

-predlog programa za postavljanje manjih montažnih i drugih objekata na javnim površinama za 2026.godinu

5.Program rada skupštine grada sremska mitrovica za 2026.godinu

6.Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP Regionalna deponija „Srem – Mačva“ Šabac za IV kvartal 2025. godine

7.Razvojni plan PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica, program poslovanja sa finansijskim planom za 2026. godinu i dopuna godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Pčelica“ za 2025/2026.godinu

8.Program poslovanja Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica doo Sremska Mitrovica za 2026. godinu

9.Plan rada i program poslovanja centra za Socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2026. godinu i predlog izmene i dopune statuta Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica

10.Program rada i razvoja Apotekarske ustanove Sremska Mitrovica za 2026. godinu

11.Programi rada ustanova iz oblasti kulture, sporta i turizma za 2026. godinu i to:

-Biblioteka „Gligorije Vozarović“

-Galerija „Lazar Vozarević“

-Pozorište „Dobrica Milutinović“

-Istorijski arhiv „Srem“

-Centar za kulturu „Sirmijumart“

-Muzej Srema

-Zavod za zaštitu spomenika kulture

-Ustanova za negovanje kulture „Srem“

-Poslovno sportski centar „Pinki“

-Atletski stadion

-Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica

12.Predlog rešenja o prenosu prava korišćenja i predlog zaključka o pokretanju postupaka pribavljanjea i otuđenja nepokretnosti, i to:

-predlog rešenja o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica, bez naknade, ustanovi „Atletski stadion“ Sremska Mitrovica

-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica, neposrednom pogodbom, putem razmene uz naknadu sa Kovačević Zoranom iz Beograda

13.Izbori i imenovanja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.