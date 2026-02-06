  • petak, 6. februar 2026.
Vodomeri sačuvani od niskih temperatura
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Najhladniji meseci – decembar i naročito januar, nisu doneli veće probleme vodovodnim instalacijama i vodomerima. U poređenju sa ranijim sezonama, pucanja vodomera je, ove zime, bilo zanemarljivo malo.

-Još u novembru mesecu smo krenuli sa prvim informacijama o važnosti zaštite vodomera od smrzavanja. To smo činili putem letaka, medija, našeg sajta i naših radnika koji rade na očitavanju vodomera, a koji su u direktnom kontaktu sa potrošačima, sa ciljem da ih uputimo kako da zaštite i pripreme vodomere na vreme za period ledenih dana – reči su Dragana Despotovića, v.d.direktora JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica. Istovremeno, te preporuke su se odnosile i na kućne instalacije, dvorišne česme i objekte koji se ne greju.

Podsećamo, sve vodovodne instalacije koje se nalaze od vodomera prema stambenom ili poslovnom
objektu, u nadležnosti su vlasnika tih objekata.

Kako je u izjavi za medije rekao v.d.direktora Despotović, na našu i sreću naših potrošača ove sezone nismo imali većih problema, a razlog svakako može da bude i apel koji su naši sugrađani poslušali. To je, prema njegovim rečima, bila jedna vrsta podsećanja na to kako da se izbegnu problemi koji idu na teret korisnika usluga vodosnabdevanja. Građani u ubrzanom tempu života često zaborave na ovakve obaveze, pa ih iz JKP „Vodovod“ redovno već u novembru obaveštavaju o toj temi.

-To je između ostalog i jedan od razloga što smo zajedničkim delovanjem ostavrili željeni cilj – manje štete na vodomerima nego prethodnih godina – zaključio je Despotović.

