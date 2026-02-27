  • petak, 27. februar 2026.
Uređenje dvorišta kod Belih kula u Rumi
Vesti | Ruma
0 Komentara

27. februar 2026. godine

Ruma-Ovih dana počeli su radovi na uređenju još jednog urbanog džepa u centru Rume. U pitanju je uređenje dvorišta stambenih zgrada Bele kule u Orlovićevoj ulici. Podsetimo da su sredstva obezbeđena iz budžeta AP Vojvodine, a rokovi za završetak na obe lokacije, iza Apoteka i Belih kula sredina ove godine. Predsednik Opštine Ruma, Dušan Ljubišić, osvrnuvši se na kritike sa društvenih mreža po pitanju zelenila napominje da se uklanjaju stara stabla i da đe ona biti zamenjena novim, takozvanim školovanim sadnicama.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

