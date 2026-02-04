  • sreda, 4. februar 2026.
U Mitrovici produžen rok za prijavu nepokretnosti
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

U Mitrovici produžen rok za prijavu nepokretnosti

4. februar 2026. godine

Rok za podnošenje prijava za ostvarivanje prava svojine u okviru programa „Svoj na svome“ produžen je do nedelje, 8. februara 2026. godine.

Sve kancelarije će do nedelje raditi u periodu od 8 do 17 časova, dok će u nedelju, 8. februara, prijem stranaka biti organizovan samo u Sali 2 Gradske kuće, u terminu od 8 do 17 časova.

