U Mitrovici produžen rok za prijavu nepokretnosti

Rok za podnošenje prijava za ostvarivanje prava svojine u okviru programa „Svoj na svome“ produžen je do nedelje, 8. februara 2026. godine.

Sve kancelarije će do nedelje raditi u periodu od 8 do 17 časova, dok će u nedelju, 8. februara, prijem stranaka biti organizovan samo u Sali 2 Gradske kuće, u terminu od 8 do 17 časova.

