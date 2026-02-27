Turističкa organizacija nastavlja sa promocijom carsкog grada

U Beogradu je pre par dana završen 47. Međunarodni sajam turizma, jedna od najznačajnijih turističkih manifestacija u regionu. Među brojnim izlagačima iz zemlje i inostranstva svoje mesto i ove godine zauzela je i Sremska Mitrovica.

Na prestižnom sajmu, koji tradicionalno okuplja turističke organizacije, agencije i privrednike iz oblasti turizma, Sremska Mitrovica je predstavila svoju bogatu turističku ponudu, kulturno-istorijsko nasleđe, ali i kalendar manifestacija planiranih za 2026. godinu. Predstavnici grada i Turističke organizacije ističu da je učešće na ovoj manifestaciji bikla izuzetna prilika za promociju potencijala Sremske Mitrovice pred domaćim i stranim posetiocima, kao i za uspostavljanje novih poslovnih kontakata i saradnji u oblasti turizma.

Poseban akcenat stavljen je na događaje koji će tokom godine obeležiti kulturni i turistički život grada, čime se dodatno potvrđuje ambicija Sremske Mitrovice da zauzme značajno mesto na turističkoj mapi Srbije.

