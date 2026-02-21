Šidska kobasicijada: Praznik za sva čula

Ljubitelji dobre hrane uživali su sredinom februara u bogatoj ponudi tradicionalnih sremskih specijaliteta na 29. “Šidskoj kobasicijadi”. Na manifestaciji organizovanoj u sportskoj hali pod pokroviteljstvom lokalne samouprave, Turističke organizacije Šid i Udruženja “Šidska kobasicijada”, posetioci su bili u prilici da probaju pečene kobasice, vruće čvarke, suhomesnate proizvode, sireve i domaće kolače, a svoje štandove imale su u članice udruženja žena sa teritorije šidske opštine, kao i proizvođači vina, rakije i meda.

Iako je ovogodišnja manifestacija održana u izazovnom terminu, uz brojna paralelna dešavanja tokom vikenda koja su uticala na nešto manju posetu, 29. “Šidska kobasicijada” potvrdila je svoj rast u kvalitetu proizvoda, broju takmičara i izlagača. Sve prisutne pozdravila je direktorka Turističke organizacije Šid, Zorica Grahovac, a potom i otvorila manifestaciju.

Titulu najboljeg u kategoriji suvih fermentisanih kobasica osvojio je Mladen Lemaić, dok je u konkurenciji svežih kobasica prvo mesto pripalo Zoranu Radanoviću. U atraktivnoj disciplini brze obrade mesa, predstavnici Klanice i pečenjare Janošević demonstrirali su efikasnost i timsku uigranost, ostvarivši impresivan rezultat od 3 minuta i 41 sekundi, sa uračunatim kaznenim vremenom.

-Za nas je ovo rutina, radimo svakodnevno obradu mesa, ne u ovom sastavu kao ekipa, ali znamo ko šta može i zna, vođeni time pravimo taktiku. Na ovom takmičenju nema estetike, sve se radi brzo, adrenalin čini svoje, a publika nas nosi. Kada bi obrađivali meso baš kako treba, trajalo bi desetak minuta, ali to ljudima nije zanimljivo. Četvrti put sam učestvovao na ovom takmičenju, pre se radilo drugačije, ekipa jedna pored druge, u isto vreme kreću sa obradom, što je davalo dodatni motiv i podizalo atmosferu. Volim manifestacije kao što je “Šidska kobasicijada”, žao mi je samo što nema više mladih momaka, da nastave našu tradiciju – rekao je majstor Dražen Tadić, iz pobedničke ekipe u brzoj obradi mesa, Klanice i pečenjare Janošević.

U pratećim disciplinama, najbrže popijeno pivo zabeležio je Zoran Radanović, dok je u brzom jedenju pečenih kobasica višegodišnji šampion Boban Đurđević još jednom potvrdio dominaciju.

Među iskusnim učesnicima manifestacije tradicionalno svoje mesto imao je i Branimir Rakić iz Bačinaca. Njegova porodica se bavi proizvodnjom suhomesnatih proizvoda, a posetiocima nudi sve ono što je karakteristično za Srem, kulen, kobasice, slaninu, pečenicu i čvarke.

-Tradicionalno na ovoj manifestaciji izlažemo domaće suhomesnate proizvode, spremljenje na stari način, prirodno sušeno i spravljano tokom zime. Organizacija je dobra kao i uvek, ipak ove godine je zbog praznika i zadušnica malo slabija poseta. Posećujemo sve veće manifestacije ovog tipa, u Belom Blatu, Kačarevu, Turiji, Novom Sadu, što nam znači da većem broju ljudi predstavimo svoje proizvode – istakao je Branimir Rakić.

Bogatom ponudom domaćih suhomesnatih proizvoda pažnju posetilaca privukao je i štand Đorđa Lazarova iz Novog Sada, koji je već godinama u ovom poslu.

-Ostvarili smo zapažene rezultate sa našim proizvodima na mnogim takmičenjima, sa kobasicom, kulenom, slaninom, a nosioci smo i medalje sa Novosadskog sajma, a prošle godine smo osvojili prvo mesto u Turiji. Trudimo se da održavamo kvalitet, proizvodnja je strogo kontrolisana, isključivo od naših svinja. U Šidu smo četvrti put na kobasicijadi, koja je značajna za ljude i razvoj samog mesta, grad je na dobroj lokaciji pa ima dosta posetilaca iz Hrvatske i Republike Srpske. Ljudi se pre svega dobro druže na ovakvim manfestacijama, a razna takmičenja koja se organizuju svemu daju dodatnu draž – dodao je izlagač iz Novog Sada.

Pažnju posetilaca privukao je i štand Siniše Vračeva iz Vojke, koji je na ovogodišnjoj “Šidskoj kobasicijadi” bio jedan od najmlađih izlagača suhomesnatih proizvoda.

-Kum i ja smo otvorili gazdinstvo pre dve godine, bavimo se proizvodnjom suhomesnatih proizvoda, a s obzirom da smo poljoprivrednici, zatvorili smo krug. Posećujemo manifestacije ovog tipa i predstavljamo naše poizvode. Posedujemo svu infrastrukturu, iz tog razloga smo se odlučili na ovaj korak, da zatvorimo ceo ciklus, kako ne bi prodavali kukuruz i pšenicu, ovako klijentima nudimo krajnji proizvod. Prvi put sam u Šidu, zadovoljni smo, ima dosta posetilaca, a najvažnije nam je da probaju naše proizvode i pruže povratnu infomraciju – kaže mladi izlagač iz Vojke.

“Šidska kobasicijada“ još jednom je pokazala da ova manifestacija, uprkos nešto manjoj poseti, zadržava stabilan kvalitet i interesovanje proizvođača iz različitih krajeva. Takmičarski duh, raznovrsna ponuda i prisustvo iskusnih i mladih izlagača potvrdili su da Šid ostaje važna tačka okupljanja ljubitelja tradicionalnih sremskih proizvoda.

