Pravo vreme za orezivanje i negu cveća

Ovo doba godine idealno je za održavanje cveća, uklanjanje osušenih stabljika i lišća, kao i za orezivanje određenih biljaka, ističe Marija Kozomara, master inženjer hortikulture.

– Žbunovi koji cvetaju kasnije mogu se sada orezivati, a posebno je važno da se u ovom periodu orežu ruže. One se orezuju na dužinu do 15 centimetara, odnosno na tri do četiri pupoljka, navodi Kozomara.

Ona napominje da se pojedine vrste ne smeju orezivati u ovom periodu.

– Jorgovan i magnolija se ne orezuju sada, jer će cvetati za oko mesec dana, pa bi se orezivanjem uklonili cvetni pupoljci, objašnjava Kozomara.

Prema njenim rečima, poželjno je i dodati bakarne preparate, ali isključivo u uslovima kada je temperatura iznad pet stepeni Celzijusa.

– Bakarni preparati pomažu u zaštiti biljaka od bolesti, ali je važno da se primenjuju kada su vremenski uslovi odgovarajući, ističe Kozomara.

M.S.

